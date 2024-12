Kyrgios, l'ultima frecciata a Sinner: "Io non fallisco i test antidoping"

Nuova frecciata rivolta da Nick Kyrgios a Jannik Sinner. L'australiano, che sta tornando ad allenarsi e pensa seriamente al rientro in campo, ha lanciato una critica via social al numero uno del mondo, fresco vincitore delle Atp Finals e della Coppa Davis con la Nazionale. Parole che sembrano coinvolgere anche Iga Swiatek, dopo la positività della polacca alla trimetazidina.

Kyrgios, il post contro Sinner e Swiatek

Kyrgios, sempre molto attivo sui social network, ha scritto: “È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento. Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping”, ha scritto su Twitter. parole che hanno scatenato la reazione dei tifosi. L'australiano si sta allenando, nel tentativo di tornare in campo. L'ultima gara disputata nel circuito Atp risale al giugno del 2023, quando venne sconfitto dal cinese Yibing Wu a Stoccarda.