Tsitsipas preoccupa: messaggio criptico e video con l’Aston Martin a 276 km/h

Un 2024 non facilissimo quello di Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco chiuderà l'anno fuori dalla top ten della classifica Atp (alla posizione numero 11), lontano da quel terzo posto che rimane il suo best ranking. Per questo, il post pubblicato su Instagram dal classe 1998 ha fatto preoccupare non poco i followers, tra foto da solo, una con la fidanzata Paula Badosa e un misterioso video in cui porta la sua supercar a sfiorare i 300 chilometri orari.