Sinner, che bufera sui media inglesi. Attacchi senza senso sul doping

Non sono ancora finite le polemche sul caso clostebol , ma la cosa certa è che Jannik Sinner è il numero uno del tennis mondiale e ha chiuso un anno ai limiti dello straordinario. Detto ciò, in Inghilterra sembrano non volersi concentrare sul suo talento, ma ancora sulle controversie. A febbraio si conoscerà la definitiva decisione, se Jannik verrà o no squalificato. Intanto il Telegraph ha polemizzato: "Il 2024 sarà ricordato come l'anno in cui Jannik Sinner ha prodotto una delle stagioni più grandi di sempre o per l'asterisco del doping allegato ai suoi risultati?".

"Chi fermerà Sinner?"

In realtà, Jannik non intende fermarsi e continua a macinare tennis e vittorie, ma non tutti sembrano essere affascinati dalla sua scalata verso la gloria. Il Guardian, infatti, ha scritto sull'onda di queste polemiche senza senso: "La domanda più grande che circola nel tour Atp è se qualcuno possa fermare lo slancio di Sinner. La risposta? La Wada e lo stesso Tas che potrebbe decidere di impedirgli persino di entrare in uno stadio di tennis l'anno prossimo". Non solo la stampa inglese, anche ex tennisti si sono lasciati a commenti forse anche fuori luogo, come l'ex campione e numero uno romeno Ilie Nastase: "Se l'italiano non fosse stato il numero uno e fosse stato romeno, sarebbe stato sospeso due o tre anni". Intanto l'altoatesino è concentrato solamente sulla stagione 2025 che inizierà con gli Australian Open nel mese di gennaio.