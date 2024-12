Belasteguin, a Milano l'addio al padel: il commovente tributo del pubblico italiano

Cala il sipario sulla carriera nel padel professionistico di Fernando Belasteguin . All' Allianz Cloud di Milano , in occasione del Premier Padel P1, si è ritirato il miglior giocatore di padel della storia, capace di rimanere ai vertici del panorama mondiale per quasi trent'anni. "Bela" nella sua ultima partita giocata è uscito di scena, al fianco di Tino Libaak , contro Javi Garrido e Lucas Bergamini con il punteggio di 6-3 6-4. Bellissimo il tributo al termine del match del pubblico di Milano che ha omaggiato Belasteguin con un applauso lunghissimo e un coro a lui dedicato.

Belasteguin: "Non ho rimpianti"

"Con i riconoscimenti speciali che mi hanno dato quest'anno ho più trofei che negli ultimi 5 anni di carriera - le parole di Belasteguin nel post partita -. È stata una stagione difficilissima, volevo andar via lottando e facendo tutto il possibile. Sono orgoglioso di aver chiuso questi 30 anni per mia decisione e non per un infortunio. Ora sono molto sereno, ho la mia famiglia e i miei amici. Non ho rimpianti e non potevo fare più di quello che ho fatto. Mi ritiro felice, con la sensazione che le persone che mi stanno intorno adesso sono più importanti di essere stato numero 1 del mondo per tanti anni. Lascio un circuito ottimo, con grandi giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare per far crescere il padel".