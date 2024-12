Atp, rivoluzione sulle palline dopo le polemiche: ecco cosa cambia

L'Atp annuncia una novità importante riguardo la questione palline , che ha tenuto banco durante tutta la stagione sucitando le polemiche dei giocatori e degli addetti ai lavori. Per ultimo ci aveva pensato Alexander Zverev durante le Nitto Atp Finals di Torino con alcune dichiarazioni allarmanti: "Quello delle palline da gioco è un argomento importante - aveva detto il tedesco -. Sono entrato un po' in modalità ricerca e ho chiesto informazioni alle aziende che le producono. Dall'epoca della pandemia sono peggiorate, sono diventate molto più lente . Ecco perché molti giocatori ora hanno infortuni al gomito e al polso . A lungo termine sarà un grosso problema per la salute dei genitori". Per questo, il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi ha spiegato che la gestione delle palline cambierà radicalmente a partire dal prossimo anno.

Gaudenzi: "Stesse palline da Monte-Carlo a Roma"

"La gestione delle palline sarà centralizzata. Abbiamo preso questa decisione l'anno scorso e la applicheremo progressivamente dal 2025. Ad esempio, useremo le stesse palline da Monte-Carlo a Roma - le parole di Gaudenzi -. Questa politica non partirà con effetti immediati in tutto il circuito in quanto i tornei hanno sottoscritto dei contratti con i produttori e bisognerà aspettare che si concludano. Restano esclusi da tutto questo i tornei dello Slam, sui quali non abbiamo voce in capitolo".