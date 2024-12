Caso doping Sinner, Halep va giù pesante: “È successa una cosa molto strana”

"I casi doping di Jannik Sinner e Iga Swiatek sono stati tenuti segreti: è molto strano". Simona Halep torna a farsi sentire riguardo alla diversa gestione da parte degli organi competenti dei casi doping dell'azzurro e della polacca rispetto a quello che lo ha vista coinvolta in prima persona. Ad agosto, l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) aveva rivelato che Sinner ha evitato la squalifica dopo essere risultato positivo due volte al Clostebol perché ritenuto che non avesse "alcuna colpa o negligenza". Lo stesso è accaduto anche con Swiatek, risultata positiva alla sostanza vietata trimetazidina ad agosto e sospesa per un mese. Un caso simile aveva coinvolto nel 2022 anche Halep, risultata positiva al test per il roxadustat durante gli US Open di due anni fa e poi sospesa per quattro anni prima che la pena venisse ridotta a nove mesi.

Halep: "A me è stato impedito di giocare"

"Ho sentito alcune persone dire che non ho scoperto la contaminazione più velocemente - le parole di Halep -. Ma la sostanza che avevo era così difficile da trovare. La trovi in ??Cina o da qualche altra parte, non lo so esattamente, e ci è voluto del tempo per consegnarla in modo che potessero fare il test. Non è stata colpa mia. Quello che credo non sia giusto, è che hanno annunciato il mio caso subito, e ho ricevuto tutta la pressione della stampa, e per questi due giocatori l'hanno tenuto segreto, e hanno parlato del caso solo quando tutto era stato fatto, quindi è molto strano. E ho anche chiesto di revocare la sospensione provvisoria per poter giocare. Ho detto, 'Se alla fine credi che io sia colpevole, riprenditi i punti e tutti i soldi e tutto, ma lasciami giocare', perché volevo mantenere il ritmo. L'ho chiesto due o tre volte, ma ora loro, Sinner e Swiatek, potevano giocare".