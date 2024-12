Roddick, replica senza filtri a Kyrgios: "Ossessionato da Sinner, mi fai solo..."

Nick Kyrgios si fa sempre più nemici nel mondo del tennis. Jannik Sinner è la sua ossessione ma i bersagli sono tantissimi. L'ultimo in ordine di tempo è l'americano Andy Roddick . L'australiano, infatti, ha ripubblicato il post di un utente su X che insinuava che Roddick avesse usato qualche "crema magica" in carriera per giustificare la sua difesa a favore del caso Sinner. Di più. Nick ha aggiunto come commento "molto probabilmente".

Roddick e le accuse di Kyrgios

La risposta di Andy Roddick non si è fatta attendere. Durante la registrazione del suo podcast ha detto: “I giocatori che si lamentano dell'inserimento di questi campioni nella Hall of Fame, quando non hanno mai lavorato due giorni di fila bene in vita loro, mi fanno sgranare gli occhi. C'è un problema serio...". Il riferimento, per nulla velato, è a Nick Kyrgios, che dovrebbe tornere in campo nel 2025 al torneo ATP 250 di Brisbane dopo alcuni problemi fisici e una carriera piena di colpi di testa.