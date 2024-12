Sinner e Berrettini in diretta insieme? La risposta di Bertolucci coinvolge Panatta

Gli eroi di Coppa Davis presto nei teatri per uno show comico? È questa la proposta fatta sui social da un fan che ha condiviso l'esilarante siparietto che ha visto coinvolti Jannik Sinner e Matteo Berrettini durante i SuperTennis Awards 2024 condotti da Piero Chiambretti . Nel video in questione, il presentatore televisivo si rivolge ai due intervistati: "Però battere un amico dispiace...". "Sempre" - la risposta di Sinner, dalla quale è nata la simpatica, e inevitabile, reazione di Berrettini: "Ma che c... dici?" tra le risate del pubblico presente.

Bertolucci: "Così ci toglierebbero il lavoro"

Un siparietto comico, quello tra Jannik e Matteo, in pieno stile "Telefonata", il podcast nel quale Paolo Bertolucci e Adriano Panatta commentano in chiave ironica tutto quello che succede nel circuito tennistico tra aneddoti, prese in giro e ricordi del passato. Proprio per questo, è arrivata la simpatica risposta di Bertolucci alla proposta dell'utente di portare Sinner e Berrettini in teatro per uno show: "Così toglierebbero il lavoro a me e a Adriano" - ha scritto l'ex tennista, oggi commentatore e opinionista televisivo.