Sinner doping, Rublev è durissimo: "Sistema poco comprensibile. Lui sotto stress"

In attesa della sentenza definitiva del Tas di Losanna, il caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner continua a far discutere. Bisognerà aspettare ancora qualche mese prima del verdetto dell'udienza, che non avverrà prima di febbraio 2025. Il numero uno del mondo, dopo una prima assoluzione, rischia la squalifica da uno a due anni per il ricorso della Wada dopo la positività al Clostebol dello scorso aprile. Su quanto accaduto si è espresso in una recente intervista anche Andrey Rublev, che ha preso le difese dell'azzurro.