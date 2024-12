Kyrgios, nuova bufera: attacca anche l'allenatore di Sinner! "Cahill è uno scherzo, vero?"

Nick Kyrgios continua la sua personale crociata contro Jannik Sinner e non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver più volte attaccato il numero uno al mondo sui social per la positività al Clostebol e per il modo in cui è stato gestito il caso dagli organi competenti, il tennista australiano ha voluto lanciare una frecciatina nei confronti di Darren Cahill, coach di Jannik. Nel frattempo Kyrgios si prepara al ritorno il campo dopo aver annunciato che prenderà parte all'Atp 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio, prima degli Australian Open.