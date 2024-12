Cobolli vola in Spagna e va ad allenarsi con Alcaraz: ecco il motivo

ROMA - Sarà Flavio Cobolli il tennista che accompagnerà l’inizio della pre-season di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha perso per infortunio Jack Draper. L’inglese, numero 15 del ranking Atp e campione quest’anno a Stoccarda e Vienna, ha alzato bandiera bianca per un infortunio. Niente viaggio in Spagna dunque, alla Ferrero Tennis Academy di Villena ci sarà Cobolli con Carlos.

Alcaraz e la preparazione con Cobolli

Il romano, numero 32 Atp, volerà in Spagna per allenarsi con il fenomeno spagnolo. Anche a dicembre 2023 Flavio era presente alla preparazione. Gennaio è il mese per tornare in campo. Il 6 in scena due “250”: Adelaide e Auckland. Serviranno per scaldare i motori per il 12, quando inizierà ufficialmente l’Australian Open.