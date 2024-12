Retroscena Alcaraz: cambia tutto e telefona a Cobolli. Cosa è successo

ROMA - Jannik Sinner fa il bis: per il secondo anno consecutivo, conquista il premio come giocatore più amato dai tifosi. All'indomani del successo di Bolelli/Vavassori nella categoria del doppio, l'Italia del tennis celebra un altro trionfo nei riconoscimenti assegnati dal pubblico, un vero plebiscito che fa rumore in contrasto con l'assenza di una candidatura dell'altoatesino al Stefan Edberg Sportsmanship Award e con quella mancata per i coach Vagnozzi e Cahill.

«Voglio ringraziare i tifosi di tutto il mondo - le parole di Jannik, che già lo scorso anno aveva ottenuto questo riconoscimento, assegnato in carriera per ben 19 volte a Roger Federer - per me significa molto sapere che questo premio è frutto dei vostri voti. Siete il motivo per il quale amo giocare a tennis, il vostro supporto è stato fantastico per tutto il 2024». Nel frattempo, Sinner, dopo essere stato ospite d’onore al GP di Abu Dhabi come ambassador della Formula 1, ha già iniziato la preparazione invernale a Dubai. Cambio di programma, invece, per Flavio Cobolli: una chiamata dell’ultimo minuto lo porterà ad Alicante per allenarsi con Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, avrebbe dovuto svolgere la preparazione con il britannico Jack Draper, che ha però dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio. Sarà quindi il numero 3 d’Italia a condividere il campo con il murciano presso la Ferrero Tennis Academy.

