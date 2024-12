Sinner e il doping: il sistema che non va e gli autogol della Wada

Uniamo i puntini: Sinner vive da mesi con la spada di Damocle della Wada sulla testa per una quantità infinitesimale di una sostanza dopante. Jannik ha ampiamente dimostrato che l’assunzione è stata indipendente dalla sua volontà, spiegazione accettata dall’Itia, tribunale indipendente che gestisce i casi di doping nel tennis. La Wada però ha fatto ricorso al Tas di Losanna, per loro Sinner va punito (e rischia almeno un anno). Inflessibili. Contemporaneamente la stessa Wada lavora alla revisione del codice antidoping proponendo modifiche che - di fatto - neanche farebbero aprire un caso come quello di Sinner. Modifiche che entrerebbero in vigore solo nel 2027. Nel frattempo che facciamo con situazioni analoghe e con lo stesso Sinner? Ci giriamo dall’altra parte? Se non fosse una cosa seria ci sarebbe da ridere. Come può essere credibile un sistema antidoping che capisce di dover cambiare le regole, ci mette più di due anni - che nella vita di uno sportivo sono un’eternità - intestardendosi però nel perseguire un atleta fino al Tas di Losanna sulla base di quelle stesse regole che sta cambiando... Tra poco più di un mese i 7 candidati alla presidenza del Cio presenteranno i loro programmi: sarebbe bello che nelle loro agenda l’argomento Wada fosse presente perché così proprio non può funzionare. Nel frattempo, speriamo che al Tas si stiano rendendo conto delle contraddizioni di un organismo che dovrebbe combattere il doping e invece finisce per travolgere anche gli atleti puliti e in buona fede.