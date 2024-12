Reis da Silva è il primo tennista a fare coming out: il messaggio social

Joao Lucas Reis da Silva è il primo tennista del circuito professionistico a fare coming out. Il tennista brasiliano, attualmente alla posizione numero 367 del ranking Atp ma in passato giunto fino al numero 204, ha pubblicato su Instagram alcune foto che lo ritraggono con il suo compagno e la didascalia: "Buon compleanno, buona vita. Ti amo tantissimo". Un annuncio che ha un solo precedente, non certo dello stesso tipo, nel mondo del tennis maschile.