Bertolucci e Panatta durissimi su Medvedev: "Dovrebbe ricoverarsi urgentemente"

Bertolucci e Panatta durissimi su Medvedev

La critica da parte dei due ex tennisti è sull'atteggiamento in campo, specialmente quanto visto durante l’esordio alle Atp Finals contro Fritz dove ha spaccato la racchetta e provocato il giudice, ”Dovrebbe ricoverarsi urgentemente in una casa di cura e prendersi qualche tranquillante. Ma roba di un paio di settimane minimo, eh", le parole di Bertolucci. Duro anche Panatta: "Daniil non si accorge che gli altri vanno avanti mentre lui regredisce".