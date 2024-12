Sinner e Alcaraz, la previsione a sorpresa di Kokkinakis: "Attenti a..."

LONDRA (REGNO UNITO) - Reduce dall'Uts, l'Ultimate Tennis Showdown che si propone come circuito alternativo all'Atp, Thanasi Kokkinakis, tennista australiano, recentemente rivale dell'Italia in Coppa Davis, fa le carte in vista degli Australian Open, primo grande torneo del 2025, che prenderà il via il prossimo 12 gennaio a Melbourne.

Kokkinakis: "Lotta tra Sinner, Alcaraz e Djokovic" Kokkinakis, intervistato dal sito tennishead, non ha alcun dubbio sui favoriti del prossimo torneo di Melbourne: "I migliori in questo momento sono senza alcun dubbio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma non sottovaluterei Novak Djokovic, anche se dovremo vedere in che modo tornerà in campo. A questi nomi aggiungerei quelli di Alexander Zverev, che sta giocando un grande tennis, e di Taylor Fritz che ormai bussa alla porta".

Calendario Atp da rivedere Kokkinakis, poi, torna su un tasto divenuto particolarmente delicato per i tennisti, quello relativo ad un calendario Atp ormai troppo fitto di impegni: "La stagione strutturata in questa maniera è troppo lunga, con molti eventi che non sono neanche più attrattivi per i fan. Andrebbe ridotta a nove mesi".

