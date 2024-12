Una stella del tennis a rischio: può perdere i suoi contratti milionari

'Condannata' a vincere

Secondo il parere del dottor Rob Wilson, esperto di finanza sportiva, per la Raducanu non ci sono alternative: "Se non comincia a vincere partite e ad arrivare lontano nei tornei, farà molta fatica a rinegoziare o rinnovare qualcuna di quelle sponsorizzazioni commerciali... Sarebbe un vero peccato perché Emma Raducanu è una persona di enorme talento e anche molto commerciale".