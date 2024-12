Agassi netto su Djokovic: "È stato un duro colpo, finirà presto le energie"

La previsione di Agassi

"Quando Sampras si è ritirato, ho dovuto riscoprirmi e trovare nuove motivazioni - ha aggiunto Agassi -. Djokovic non ha più in giro per il Tour i tennisti con cui ha fatto la storia. Emotivamente è dura, ma non scommetterei mai contro di lui. Gli americano non vincono Slam da anni perché sono stati sfortunati negli ultimi decenni. Federer, Djokovic e Nadal sono stati avidi conquistando in totale 66 Major nella stessa generazione. Non è rimasto molto da raccogliere per gli altri".