Kyrgios crea il suo tennista perfetto: si sceglie due volte e snobba Sinner

Non è una novità: tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios non corre buon sangue. Soprattutto da parte del tennista australiano, che non ha mai mancato l'occasione di criticare il numero uno al mondo per le situazioni riguardanti il caso doping. Dalla notizia della positività, uscita lo scorso agosto, Kyrgios ha infatti iniziato una vera e propria crociata nei confronti del campione azzurro, che non sembra volersi fermare. Adesso, le critiche sui comportamenti fuori dal campo sembrano essersi spostate anche sul piano tecnico-tattico. In una recente intervista, Kyrgios ha infatti creato il suo "tennista perfetto", ma Sinner non è stato menzionato in alcuna categoria.