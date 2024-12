Paolini, il bilancio del 2024: "L'anno delle tante prime volte"

"E' stato l'anno delle tante prime volte". Jasmine Paolini racconta il suo 2024 in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport. La tennista azzurra ha chiuso un anno straordinario, che l'ha vista portare a casa il suo primo Wta 1000 (a Dubai), due finali nei tornei del Grande Slam ( Roland Garros e Wimbledon ), il successo alle Olimpiadi di Parigi nella prova di doppio con Sara Errani, la vittoria nella Billie Jean King Cup ed il raggiungimento della quarta posizione nella classifica generale: il suo best ranking.

Paolini, le emozioni di Wimbledon

La tennista azzurra identifica nella vittoria contro la Vekic, nella semifinale di Wimbledon, il suo successo più emozionante. "A Wimbledon ho vissuto due settimane uniche. La vittoria in semifinale nel Major di Londra è il ricordo più bello di quest'anno. E' stata una vittoria pazzesca: 7-6 al terzo set, sul centrale di Wimbledon, per andare in finale. C'era tutta la mia famiglia: quel successo è un momento che porterò sempre con me".