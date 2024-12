Volandri e i retroscena inediti su Sinner e Berrettini: "Tutta la verità"

A volte, per conoscere il presente, è opportuno fare un salto nel passato. Filippo Volandri non è soltanto il Capitano delle due storiche insalatiere consecutive, è molto di più: ex numero 25 del mondo, 'Filo' ha vissuto la Coppa Davis da appassionato, giocatore e, infine, da guida della Nazionale. Ogni sua esperienza, in campo e fuori, ha contribuito a costruire l’uomo che è oggi. "Avrò anche commesso degli errori - racconta - ma senza alcun rammarico, perché dagli errori si impara". Regola aurea: non accontentarsi mai, non cullarsi sugli allori. Lo straordinario movimento del tennis italiano non deve fermarsi, ma continuare a lavorare per consolidarsi.



Quali sono le prime immagini, da bambino, legate alla Davis?

"I video che, negli anni, ho potuto vedere del 1976, quando vincemmo la prima Coppa Davis: i match di Panatta e i suoi doppi con Bertolucci".



Il suo esordio arrivò in Finlandia nel 2001 a 19 anni. Per dissidi con la federazione dell’epoca i big italiani disertarono. In quella squadra, capitanata da Barazzutti, c’erano Vincenzo Santopadre, Mosè Navarra (oggi tecnico FITP) e il compianto Federico Luzzi.

"Eravamo giovani, avevamo pochi strumenti per gestire una situazione del genere. Vincemmo 3-2. L’emozione della convocazione fu enorme, anche se non meritavo la chiamata. Ho vissuto tutto con l’entusiasmo del ventenne. È andata bene, ma poteva anche andare malissimo. Io giocai, giustamente, solo a risultato acquisito su un campo velocissimo, non adatto alle mie caratteristiche".



Sia Santopadre che Navarra, quando parlano di quella trasferta, fanno riferimento alla forza del gruppo. Un elemento su cui lei ha poi puntato molto in queste annate da capitano.

"Sì, è vero, la squadra era molto unita. Vincenzo, che è un uomo da gara a squadre, fu fondamentale nel ruolo di collante e per tenere calmo Mosè (ride; ndr); fece un grande lavoro insieme a Francesco Cancellotti, ma furono importanti anche Risi e Panatta, che si presero importanti responsabilità".



Pochi mesi dopo però arrivò la sua prima grande vittoria in Davis, al Foro Italico, contro Goran Ivanisevic in 5 set.

"Giocavo contro un mito, che arrivava a Roma poche settimane dopo la vittoria a Wimbledon. La terra all’aperto non era la sua superficie migliore, ma non è mai facile affrontare un’icona del genere. Partii bene, poi Ivanisevic recuperò e si portò avanti 4-1 al quinto. Sembrava finita, ma conquistai cinque giochi consecutivi".



Facciamo un salto in avanti di 22 anni, alla vittoria del 2023, e partiamo dal momento in cui tutto cambia. A Bologna, contro il Cile, Sonego annulla tre match point a Jarry (uno di questi con una seconda di servizio che pizzica la riga) e la storia cambia.

"Perdendo quel match non saremmo stati eliminati aritmeticamente, ma avremmo messo un piede fuori dalla Davis. Quella vittoria di Lorenzo ha fatto tutta la differenza del mondo".



Sinner è stato ovviamente decisivo nei due trionfi azzurri. Ricorda la prima occasione in cui ha osservato Jannik?

"Sì, fu al Foro Italico durante gli Internazionali BNL d’Italia, io ancora giocavo. Alex Vittur portò Jannik a Roma ed ebbi la possibilità di vederlo: era leggerissimo fisicamente ma aveva un tempo sulla palla pazzesco, incredibile".



A fine stagione si è sempre un po’ stanchi, in più Jannik è giunto a Malaga dal successo alle ATP Finals. Ma, come sempre, ha saputo alzare il livello nei momenti importanti.

"Questa è la sua grande qualità, la caratteristica del campione. Il match contro Griekspoor in finale dimostra come, pur non essendo comprensibilmente brillante come in altri momenti dell’anno, sia comunque riuscito a cambiare marcia nel momento del bisogno. A Torino aveva speso tantissimo in termini di energie, ma Jannik riesce a rendere scontato ciò che scontato non è".



Uno dei match decisivi per il successo del 2024 è stato il doppio vinto da Berrettini e Sinner contro l’Argentina nei quarti di finale. Lei ha citato e ringraziato Davide Vavassori, papà e allenatore di Andrea, per i consigli.

"Ogni componente del team ha portato qualcosa di significativo per la vittoria finale. Davide, sempre presente nel circuito ATP di doppio, è un allenatore attento, informato, che mi ha fornito un grande contributo per preparare le partite. Anche “Bole” e “Vava” sono stati importanti in questo senso".



La scelta del doppio Berrettini-Sinner con l’Argentina, poi risultata decisiva, è stata criticata sul momento. C’è chi avrebbe optato per Vavassori-Bolelli e chi per una posizione diversa di Sinner (a sinistra) nella coppia con Matteo.

"Ascolto tutti ma poi decido io, assumendomi tutte le responsabilità. Berrettini peraltro ha sempre giocato a sinistra in carriera. Matteo e Sonego, a mio avviso, devono giocare lì" .



A proposito di Berrettini: a Malaga è parso in forma da Top 10.

"Matteo è riuscito ad allenarsi con continuità. In passato ci ha spesso abituato male, rientrando dopo lunghi stop e ricominciando subito a vincere, ma quando può allenarsi come si deve torna a essere un tennista di livello altissimo. Nel 2023, tornati a casa da Malaga, Umberto Rianna (tecnico federale; ndr) andò subito con lui a Montecarlo per lavorare".



Proprio Rianna, con Berrettini e Sonego, è stato assieme a lei artefice del cambiamento che la FITP ha portato negli ultimi anni.