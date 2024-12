Sinner a Dubai con Paolini, Berrettini in Spagna: le mete degli azzurri del tennis

Il 2024 non è ancora terminato, ma i tennisti azzurri sono già a lavoro per preparare la prossima stagione, con l’ambizione di migliorare i risultati di un anno dove sono arrivate gioie immense per tutto il parco atleti italiano. Tra i primissimi a ricominciare non poteva che esserci Jannik Sinner: il numero uno del mondo è arrivato a Dubai lo scorso sabato, 13 giorni dopo aver alzato la seconda Coppa Davis consecutiva. Appena 24 ore per sistemarsi, e dopo un salto al circuito di Yas Marina (Abu Dhabi) per vivere il brivido della rapidità della Formula Uno, ha cominciato a mettere in moto la sua “macchina”. Due giorni fa, l’altoatesino è stato raggiunto anche da Darren Cahill, mentre ieri si è allenato con il talento iberico Martin Landaluce. Jannik è al lavoro con in testa il primo obiettivo della stagione, gli Australian Open. Nel primo Slam del 2025 dovrà già difendere titolo e punti conquistati lo scorso anno. Dopo il riposo alle Maldive, a Dubai è sbarcata anche Jasmine Paolini. La numero 4 WTA esordirà in United Cup negli ultimi giorni del 2024, prima di spostarsi ad Adelaide per il WTA 500 in cui sarà la testa di serie numero uno.



Subito la United Cup per i tennisti italiani