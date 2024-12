Jasmine Paolini, confessione a sorpresa: "La mia miglior partita del 2024"

Non solo per Jannik Sinner, il 2024 è stato anche l'anno di Jasmine Paolini. La tennista toscana è diventata la prima italiana nella storia a chiudere la stagione in Top 5. Un traguardo che non era mai riuscito nemmeno a campionesse del calibro di Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015, Francesca Schiavone, vincitrice del Roland Garros 2010, Roberta Vinci e Sara Errani. Per Jasmine il trionfo Slam non è arrivato, ma la numero 4 del mondo è riuscita a raggiungere per la prima volta la finale del Roland Garros e a Wimbledon, facendo lo stesso anche in doppio a Parigi e coronando un'annata magica con il trionfo in Billie Jean King Cup dopo aver conquistato, al fianco di Errani, l'oro ai Giochi Olimpici.