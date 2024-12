Il miglior tennista coreano, ex 52 al mondo, costretto a fermarsi: deve fare il militare

Un anno e mezzo lontano dal circuito Atp, 18 mesi che sono un'eternità per un tennista ma che non spaventano il sudcoreano Soonwoo Kwon, costretto a lasciare momentaneamente il tennis per svolgere il servizio militare (obbligatorio in Corea del Sud per gli uomini tra i 18 e i 28 anni).