Kyrgios, dopo Sinner attacca Nadal: “L’ho disprezzato così tanto!”

In attesa del rientro ufficiale in campo, previsto per il 2025, Nick Kyrgios non smette di dare spettacolo sui social. Dopo aver attaccato a ripetizione Jannik Sinner, diventato 'bersaglio' quasi quotidiano del tennista australiano, il classe 1995 si è scagliato contro Rafael Nadal. Lo spagnolo, fresco di ritiro dopo l'ultima apparizione in Coppa Davis, era già stato diverse volte oggetto di frecciatine e dichiarazioni di Kyrgios, con il quale il rapporto non è mai stato roseo.