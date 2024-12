Next Gen Atp Finals, ecco i due gironi: alla scoperta del prossimo Sinner. Data e orari

Tutto pronto a Jeddah per la partenza delle Next Gen Atp Finals, il torneo che vedrà sfidarsi gli otto migliori giovani della stagione. Una manifestazione che in passato ha visto il successo di fuoriclasse assoluti come Jannik Sinner, che trionfò nel 2019 sconfiggendo De Minaur in finale, Carlos Alcaraz, che ha portato a casa l'edizione del 2021e Tsitsipas, che si aggiudicò il titolo nel 2018.