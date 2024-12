Kyrgios, nuova beffa dopo la frecciata a Sinner: "Follia assurda..."

Kyrgios: "Non dovrei avere questo potere"

Per battere Sinner a Melbourne l'australiano sarebbe disposto a tutto, anche a scatenare una rivolta del pubblico contro l'azzurro, come rivelato nelle sue ultime dichiarazioni al Nothing Major Podcast: "Sento di avere il fuoco dentro, ho qualcosa di speciale. Una parte di me pensa solo a quando tornerò a giocare. Avrò pressione, perché sento che tutti stanno aspettando quel momento. Onestamente, voglio solo scendere in campo e giocare contro Sinner, è da un po' di tempo che ci penso". Kyrgios ha anche aggiunto che non avrebbe nessun rispetto di Sinner in campo se dovesse incontrarlo dall'altra parte della rete. Dichiarazioni che hanno fatto ovviamente discutere e per le quali Kyrgios ha voluto rincarare la dose, scrivendo sui social: "È divertente come riesca a fare un paio di commenti e a portare la gente alla follia assoluta. Non dovrei avere questo tipo di potere".