Pietrangeli racconta l'incidente: "Ho avuto paura. Sinner? Ecco cosa gli auguro..."

ROMA - Il momento è difficile ma il morale è alto per Nicola Pietrangeli, 91enne ex tennista azzurro ricoverato presso il Policlinico Gemelli a Roma e sottoposto a un intervento chirurgico dopo una caduta accidentale in cui ha riportato una frattura periprotesica all’anca destra "Voglio recuperare il prima possibile - ha detto Pietrangeli in un'intervista all’Adnkronos -. Sono i medici che possono parlare sul mio recupero, ma io spero di tornare quanto prima alla mia vita normale frequentando il circolo canottieri Roma con gli amici e di passare il Natale in serenità in famiglia".

Pietrangeli in ospedale, la battuta su Sinner e Berrettini stupisce tutti

Pietrangeli racconta la caduta

L'ex capitano dell'Italia campione di Davis nel 1976 in Cile ha raccontato cos'è successo: "Mi trovavo in casa, erano le 22 circa e inavvertitamente ho inciampato e sono caduto a terra su un fianco, ho avvertito sin da subito un dolore molto forte e sono rimasto immobilizzato a terra. Ho avuto paura perché ero solo in casa ma fortunatamente avevo il telefono con me per cui sono riuscito a chiamare il mio amico prof Giorgio Meneschincheri del Gemelli che ha attivato i soccorsi".

Le parole dell'ex azzurro su Sinner

Pietrangeli ha parlato anche del numero uno del mondo Jannik Sinner: "È giovane, ha molte possibilità di vincere ancora tantissimi Slam, è difficile quantificare quanti ma gli auguro di cuore che possa battere il record di 24 Slam di Novak Djokovic. Caso Clostebol? Sono certo che tutto verrà chiarito e che tutto sarà archiviato quanto prima così che il giocatore possa ritrovare la sua tranquillità". E analizzando il momento d'oro del tennis azzurro, l'ex tennista non ha lesinato i complimenti: "Bravissimi in particolare Sinner e Berrettini per la Coppa Davis, da quello che vedo e sento c’è un bellissimo feeling tra di loro e con tutta la squadra. Paolini? Oggi è tra le prime 4 al mondo e sono certo che potrà migliorare il suo ranking".