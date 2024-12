Fognini, clamoroso attacco: “Coppa Davis? Quando mi ritirerò dirò la verità, e riderete molto…”

Fabio Fognini non ha mai gradito l'esclusione dai convocati nelle ultime due edizioni di Coppa Davis. Le prime polemiche erano iniziate già a settembre 2023, quando il tennista ligure non era stato chiamato a scendere in campo nella fase a gironi a Bologna. "Dovete parlare con il capitano, lui saprà spiegare tutto - ha aggiunto in una recente intervista a "Relevo" -. Ho un libro da scrivere, ma per ora non voglio dire nulla. Quando mi ritirerò dirò tutta la verità e riderete molto. Adesso non posso che mostrare la mia gioia per i miei compagni, anche se personalmente sono deluso".