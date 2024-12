Nadal racconta il suo dramma: “Ho dovuto convivere con una malattia, a 17 anni ho rischiato di ritirarmi”

MADRID (Spagna) - Una carriera costruita sul sacrificio e sul lavoro, fatta di sangue, sudore e lacrime oltre al talento innato: Rafa Nadal si racconta in una lettera pubblicata sul sito The Players Tribune, e svela retroscena inaspettati della propria carriera nel mondo del tennis. "Il dolore è uno dei grandi maestri della vita - scrive l’ex tennista majorchino - mi sono infortunato quando avevo 17 anni e mi dissero che probabilmente non avrei mai più potuto essere un giocatore di tennis professionistico. In quel momento ho imparato che le cose possono finire in un istante: non era solo una piccola frattura al piede, era una malattia. Una malattia senza una cura, che avrei potuto unicamente gestire”.