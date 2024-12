Australian Open, dieci italiani partono dalle qualificazioni: da Bellucci a Errani

L'Australian Open 2025 è alle porte. Quindi si parte dalle qualificazioni, che vedranno ai nastri di partenza dieci tennisti italiani, sei in singolare maschile e quattro in singolare femminile. Tra gli uomini spicca Mattia Bellucci (numero 103 della classifica Atp), che punta alla prima qualificazione a Melbourne, è lui l'italiano con la miglior classifica nella lista degli iscritti. A Melbourne ci saranno anche anche Francesco Passaro (108), Matteo Gigante (141), Gianluca Mager (230), Federico Arnaboldi (231) e Giulio Zeppieri che si è iscritto grazie al ranking protetto di numero 171. Il mancino di Latina l'anno scorso ha debuttato in uno Slam e vinto la prima partita contro il serbo Dusan Lajovic prima di cedere contro Cameron Norrie dopo essere stato in vantaggio di due set.