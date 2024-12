Sinner torna in campo, c’è la data: ecco quando debutterà in Australia

Quanto dovranno aspettare gli appassionati per vedere di nuovo in campo Jannik Sinner? L'attesa durerà meno di un mese. Il numero uno parteciperà infatti alla AO Opening Week, un evento di beneficenza che prevede una serie di match d'esibizione. Non poteva quindi mancare il leader del ranking Atp, ma durante la settimana che prepara il pubblico agli Australian Open scenderanno in campo anche, Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Alexei Popyrin e Qinwen Zheng. Una serata sarà invece riservata interamente a Novak Djokovic, dieci volte vincitore dello Slam di Melbourne. Sinner scenderà in campo martedì 7 gennaio alle ore 6 italiane, affrontando l'australiano Popyrin.