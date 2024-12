Next Gen Atp Finals diretta tennis: Mensik sfida Tien, poi Fils-Fonseca LIVE

JEDDAH (ARABIA SAUDITA) - Primo giorno di Round Robin alle Next Gen Atp Finals 2024 , che vedono protagonisti otto dei migliori tennisti under 20 e hanno preso il via oggi (18 dicembre) a Jeddah, in Arabia Saudita . Attesa per il debutto del francese Arthur Fils, testa di serie n.1 , che chiuderà il programma odierno contro il promettente brasiiano Joao Fonseca (n. 8) dopo l'altra sfida del girone Blu tra il ceco Jakub Mensik (n.3) e lo statunitense Learner Tien (n.5) . Nel girone Rosso invece il francese Luca van Assche (n.6) ha battuto 3-1 il cinese Shang Juncheng (n.4) e Alex Michelsen (2) ha vinto 3-1 il derby statunitense con Nishesh Basavareddy (7) . Segui la giornata in diretta .

17:21

Mensik-Tien 2-1: si prosegue 'on serve'

Servizio tenuto in rimonta da Mensik: il ceco chiude poi sul 40-30 portandosi avanti 2-1 sullo statunitense Tien nel primo set della sfida. SI prosegue 'on serve'.

17:18

Mensik-Tien 1-1: l'americano si salva al 'deciding point'

Sotto 15-40, l'americano Tien salva due palle break e poi conquista il game dell'1-1 al 'deciding point', riagganciando così Mensik.

17:13

Mensik-Tien 1-0: parte bene il tennista ceco

Parte bene Mensik: il ceco tiene il servizio senza affanni e si porta avanti 1-0 nel primo set della sfida contro lo statunitense Tien.

17:11

Mensik-Tien, iniziata la partita: il ceco serve per primo

Iniziata la sfida tra Mensik e lo statunitense Tien: è il ceco a servire per primo in questa sfida del Gruppo Blu delle Next Gen Atp Finals.

17:05

Mensik e Tien in campo: sorteggio con Hasbulla, tra poco il via al match

Il ceco Mensik e lo statunitense Tien entrati in campo alla 'King Abdullah Sports City' a Jeddah: tra poco via al primo match del Gruppo Blu delle Next Gen Atp Finals 2004. A lanciare la monetina per il sorteggio è stato il celebre influencer russo Hasbulla.

16:59

Gruppo Blu, la prima giornata: il programma di oggi

Ecco il programma della prima giornata del Gruppo Blu delle Next Gen Atp Finals a Jeddah:

(3) Jakub Mensik (Repubblica Ceca, classe 2005 n.48 Atp) vs (5) Learner Tien (Usa, classe 2005 n.122 Atp) - Non prima delle ore 17 italiane

(1) Arthur Fils (Francia, classe 2004 n.20 Atp) vs (8) Joao Fonseca (Brasile, classe 2006 n.145 Atp) - A seguire

16:50

La situazione nel Gruppo Rosso: guidano Van Assche e Michelsen

In attesa dei due match del Gruppo Blu si sono chiuse le prime due partite del Gruppo Rosso, che vede al comando Luca van Assche (testa di serie n.6) e Alex Michelsen (2). Il francese (classe 2004) ha battuto il cinese Shang Juncheng (classe 2005, testa di serie n.4) con il punteggio di 3-1 (4-3, 2-4, 4-1, 4-3). Lo statunitense (classe 2004, testa di serie n.2) ha invece vinto in rimonta il 'derby' con Nishesh Basavareddy (classe 2005, testa di serie n7), anche lui con il punteggio di 3-1 (2-4, 4-3, 4-3, 4-2).

16:42

Montepremi da record a Jeddah: quanto incassa chi vince

Montepremi da record per le Next Gen Atp Finals in corso alla 'King Abdullah Sports City': il 'prize money' è da 2,05 milioni di dollari (50mila dollari in più rispetto all'anno scorso). Ecco la lista dei premi:

Gettone riserva: 15.000 dollari

Gettone partecipazione: 150.000 dollari

Round robin: 36.660 dollari per ogni vittoria

Vittoria in semifinale: 113.500 dollari

Vittoria in finale: 153.000 dollari

Titolo da imbattuti: 526.480 dollari

16:35

16:31

Punteggi, tempi ridotti e 'No Let': le regole delle Next Gen Atp Finals

Come negli anni precedenti, gli incontri si disputeranno al meglio dei cinque set, ognuno di questi al meglio dei quattro game e con un tie-break (si arriva fino a sette punti) previsto in caso di 3-3. Sul 40-40 i game di decideranno al 'deciding point: niente vantaggi dunque e sarà il tennista in risposta a scegliere il lato del campo in cui ricevere la battuta dell'avversario. Verranno applicati tempi ridotti anche nei cambi di campo per garantire un ritmo elevato nelle partite: i giocatori potranno sedersi per 90 secondi alla fine di ogni set, invece dei 120 secondi del 2023. Nel 2024, il riscaldamento in campo verrà ripristinato dopo essere stato rimosso l'anno scorso. I giocatori si riscalderanno per tre minuti in campo, due minuti in meno rispetto al riscaldamento dell'Atp Tour. Verrà recuperata anche la regola 'No Let': il gioco continuerà anche se la palla colpisce la rete durante un servizio, purché cada nell'area corretta.

16:23

Next Gen Atp Finals: la novità e il format

C'è una novità da questa edizione alle NextGen Atp Finals, con la partecipazione quest'anno riservata agli under 20 (quindi quest'anno ai nati dal 2004 in poi) e non più gli under 20. Il format è lo stesso delle Atp Finals vinte di recente da Jannik Sinner: Dopo il round robin i primi due classificati di ciascun gruppo volano in semifinale per affrontarsi in sfide incrociate (il primo di un girone con il secondo dell'altro e viceversa), chi passa va in finale a giocarsi il titolo.

16:15

L'albo d'oro delle Next Gen Atp Finals: c'è Sinner!

Ecco l'albo d'oro delle Next Gen Atp Finals, in cui figura anche l'azzurro e attuale numero uno del mondo Jannik Sinner:



2017 - Hyeon Chung (Corea del Sud)

2018 - Stefanos Tsitsipas (Grecia)

2019 - Jannik Sinner (Italia)

2021 - Carlos Alcaraz (Spagna)

2022 - Brandon Nakashima (Usa)

2023 - Hamad Medjedovic (Serbia)

16:08

I protagonisti delle Next Gen Atp Finals: gli otto talenti al via

Ecco gli otto tennisti under 20 partecipanti alle Next Gen Atp Finals a Jeddah, in Arabia Saudita:

GRUPPO BLU - 1) Arthur Fils (Francia, n.20 Atp); 3) Jakub Mensik (Repubblica Ceca, n.48 Atp); 5) Learner Tien (Usa, n.122 Atp); 8) Joao Fonseca (Brasile, n.145 Atp)

GRUPPO ROSSO - 2) Alex Michelsen (Usa, n.41 Atp); 4) Shang Juncheng (Cina, n.50 Atp); 6) Luca Van Assche (Francia, n.128 Atp); 7) Nishesh Basavareddy (Usa, n.138 Atp).

16:00

Next Gen Atp Finals: dove vederle in tv e in streaming

I match delle 'Next Gen Atp Finals' in programma a Jeddah (Arabia Saudita) da oggi (mercoledì 18 dicembre) fino a domenica 22 dicembre saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

