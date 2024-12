Bertolucci asfalta Musetti in tv: "Troppi inciampi, ha perso partite assurde"

La stagione di Lorenzo Musetti non mette tutti d'accordo. Grandi soddisfazioni come la semifinale di Wimbledon e l'oro olimpico a Parigi, sì, ma anche alcune occasioni non sfruttate e sconfitte inaspettate in un 2024 che vede il tennista di Carrara chiudere alla posizione numero 17 del ranking Atp, dopo essere sceso in campo per l'ultima volta all'esordio dell'Italia in Coppa Davis (sconfitta in singolare con Cerundolo). A sottolineare anche momenti meno brillanti dell'anno di Musetti è Paolo Bertolucci, nel corso della trasmissione "Sky Tennis Club" in onda su Sky Sport.