Next Gen Atp Finals, si può fare ace colpendo il nastro: tutte le regole rivoluzionarie del torneo

A Jeddah ha preso ufficialmente il via la settima edizione, la prima di sempre senza alcun tennista azzurro al via, delle Next Gen Atp Finals, il torneo in cui si affrontano i migliori giocatori Under 20 della stagione. Dopo che le prime cinque edizioni dell'evento si erano disputate in Italia, a Milano, quella del 2024 sarà la seconda edizione in Arabia Saudita, dove il torneo rimarrà fino al 2027. Nell'albo d'oro della rassegna, che si gioca da sempre con format rivoluzionario e regole sperimentali, c'è anche Jannik Sinner, che trionfò in casa nel 2019 battendo in finale l'allora numero 18 del mondo Alex De Minaur.