Bufera Fils, la brutta frase sulle Next Gen ATP Finals: "Qui solo per un motivo"

È iniziata con una sconfitta a sorpresa l'avventura di uno dei favoriti al successo finale nelle Next Gen Atp Finals 2025, il torneo che si sta disputando a Jeddah, in Arabia Saudita, nel quale si affrontano i migliori giocatori Under 20 della stagione. Il numero 20 del mondo Arthur Fils è infatti uscito sconfitto al quinto set dalla sfida della prima giornata contro il brasiliano Joao Fonseca. Per il tennista francese si tratta della seconda partecipazione consecutiva al torneo dopo la sconfitta in finale dello scorso anno contro Hamad Medjedovic per 3-4 (6) 4-1 4-2 3-4 (9) 4-1.