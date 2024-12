Clamoroso alle Next Gen Atp Finals: per Mensik controllo antidoping durante il match

JEDDAH (ARABIA SAUDITA) - Clamoroso fuoriprogramma a Jeddah durante il match delle Next Gen Atp Finals tra il ceco Jakub Mensik e il francese Arthur Fils , entrambi sconfitti all'esordio nel Gruppo Blu del torneo in corso in Arabia Saudita (il primo ko con lo statunitense Learner Tien, il secondo battuto dal brasiliano Joao Fonseca).

Next Gen Atp Finals: controllo antidoping inatteso per Mensik

Involontario protagonista di una scena surreale è stato Mensik, che sotto di due set ha approfittato del 'toilet break' a sua disposizione per andare in bagno prima dell'inizio del terzo parziale. Prolungata però l'assenza del ceco, che è tornato in campo solamente dopo diversi minuti spiegando poi con espressione sconcertata al giudice di sedia (a sua volta sorpreso) di essere stato trattenuto per un controllo antidoping. Un episodio insolito nel corso di un match e tra le ipotesi c'è quella di un possibile errore da parte degli addetti, che avendo visto rientrare Mensik negli spogliatoi potrebbero aver pensato che la partita fosse già finita. Il ceco ha poi perso la sfida cedendo a Fils anche il terzo set.