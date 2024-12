Anna Kalinskaya dopo la crisi con Sinner: "Voglio cambiare alcune cose"

Cosa succede tra Sinner e Anna Kalinskaya? Secondo i rumors, dopo qualche crisi autunnale, l'amore tra i due procede. Si vedono poco perché lei è a Miami e lui a Dubai ma potrebbero trascorrere insieme il Capodanno. Tutti gli indizi portano a pensare che sarà così anche se Jannik e Anna hanno deciso di vivere la loro storia in modo sempre più riservato. No foto, no video, no immagini pubbliche. Al massimo qualche like su Instagram, come quello che Jannik da Dubai ha messo alla copertina di Bazaar, il magazine che ha intervistato Anna Kalinskaya nei giorni scorsi. L'intervista è stata pubblicata nelle scorse ore e nel testo è scritto chiaramente: "A metà del 2024 ha iniziato a frequentare il numero 1 mondiale Jannik Sinner. Al momento in cui scriviamo, lo stato della relazione non è chiaro. Netta, d'altro canto, era l'istruzione pre-intervista di non sollevare l'argomento".