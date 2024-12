Mahut asfalta Kyrgios: "Se giocherà contro Sinner finirà così..."

Nicolas Mahut non ci sta. L'ex tennista francese, che ha raggiunto il suo best ranking di numero 37 Atp in singolare ed è stato nel 2016 numero uno della classifica di doppio, non ha gradito il comportamento di Nick Kyrgios, che continua tra frecciatine social e interviste ad attaccare Jannik Sinner riguardo il caso doping. L'australiano sta preparando il ritorno in campo in occasione dell'Atp 250 di Brisbane dopo un anno e mezzo di stop per infortunio, con l'obiettivo di arrivare nella miglior forma possibile all'appuntamento con gli Australian Open, dove Nick spera di incontrare dall'altra parte della rete il numero uno al mondo. "Se dovessi affrontare Sinner a Melbourne - ha dichiarato Kyrgios qualche giorno fa -, farei in modo che ogni singola persona del pubblico si scagli contro di lui. Trasformerei tutto in una vera e propria rivolta. Il rispetto lo butterei fuori dalla finestra, farei di tutto per batterlo".