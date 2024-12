Kyrgios gioca in doppio con Paolini: la foto scatena i social. C'entra Sinner

A distanza di 18 mesi dall'ultimo match disputato, Nick Kyrgios torna in campo. Il tennista australiano, che negli ultimi mesi è stato protagonista di una lunga serie di battute al veleno nei confronti di Jannik Sinner, ha ripreso la racchetta in mano in un torneo esibizione: la World Tennis League, in corso ad Abu Dhabi. Kyrgios ha disputato due gare: una in singolare (perdendo contro il russo Rublev 6-4), e una in doppio misto. La sua compagna è stata Jasmine Paolini: l'australiano e l'azzurra hanno sconfitto Shapovalov e Caroline Garcia.