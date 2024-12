Musetti, subito un problema: slitta l'esordio stagionale. Svelato il motivo

Rimandato l'esordio stagionale di Lorenzo Musetti. Contrariarmente a quanto precedentemente programmato, il tennista di Carrara non parteciperà infatti al MGM Macau Tennis Masters 2024, torneo di esibizione previsto a Macao il 24 e il 25 dicembre che vedrà al via, tra gli altri, anche Casper Ruud e Andrey Rublev nei due gruppi capitanati da due leggende del tennis asiatico come Li Na e Michael Chang. Il numero 17 del mondo è stato fermato da un malanno di stagione che lo ha colpito mentre si allenava a Montecarlo, dove si sta preparando in vista dell'imminente inizio della prossima stagione.