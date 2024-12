Kyrgios non trova pace e torna a parlare di Sinner: cosa ha scritto stavolta

Nick Kyrgios non si ferma. Il tennista australiano continua la sua crociata nei confronti di Jannik Sinner, più volte criticato per il caso doping che lo ha coinvolto. Da qualche tempo gli attacchi del finalista di Wimbledon 2022 sembrano però essersi spostati anche sul piano del gioco. Kyrgios sta preparando il ritorno in campo in occasione dell'Atp 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio, dopo un anno e mezzo di stop per infortunio e spera, durante le settimane degli Australian Open, di incontrare proprio il numero uno al mondo per fermare la sua corsa alla difesa del titolo.