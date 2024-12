Kyrgios, durissimo attacco a Mahut dopo la difesa di Sinner: "Ma chi è?"

"Sinner vincerebbe comodamente. Anche se il pubblico si fomenta, partecipa e entra nella partita prevedo un 6-3 6-3 6-3 per l'azzurro". In alcune recenti dichiarazioni Nicolas Mahut aveva preso le difese di Jannik Sinner nella "battaglia" unilaterale con Nick Kyrgios, che aveva invece lanciato l'ennesima frecciata al numero uno al mondo ipotizzando una possibile sfida agli Australian Open: "Se dovessi affrontare Sinner a Melbourne, farei in modo che ogni singola persona del pubblico si scagli contro di lui. Trasformerei tutto in una vera e propria rivolta. Il rispetto lo butterei fuori dalla finestra, farei di tutto per batterlo". Parole non gradite da Mahut, ex numero uno al mondo di doppio che ha voluto dire la sua. A pochi giorni da quelle affermazioni è arrivata la risposta di Kyrgios.