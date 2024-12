Tennis, nuovo caso doping: ecco chi è il giocatore sospeso dall'Itia

Nuovo caso di positività al doping nel mondo del tennis , nel periodo in cui si attende di scoprire l'esito dell'appello Wada al Tas sul caso Sinner . L'Itia ha annunciato che Max Purcell ha accettato una sospensione provvisoria volontaria , in seguito alla positività a una sostanza non meglio specificata. Nel suo comunicato, l' International Tennis Integrity Agency spiega che il giocatore ha accettato di sottoporsi alla sospensione "ai sensi del Tennis Anti-Doping Programme (TADP)" , per l'uso di un "metodo proibito" non meglio specificato. La sospensione è entrata in vigore il 12 dicembre 2024.

Purcell: "Sono stato il più trasparente possibile"

Poco dopo l'annuncio dell'Itia, Purcell si è espresso sulla vicenda tramite i suoi canali social: "Ho accettato volontariamente una sospensione provvisoria poiché ho ricevuto inconsapevolmente un'infusione endovenosa di vitamine superiore al limite consentito di 100 ml - scrive l'australiano -. Fino alla scorsa settimana, quando ho ricevuto la cartella clinica da una clinica che mostrava che la quantità di una flebo che avevo ricevuto era superiore a 100 ml, ero pienamente convinto di aver fatto tutto il possibile per assicurarmi di aver seguito le normative e i metodi Wada. Ma la cartella clinica mostra che la flebo era superiore al limite di 100 ml, anche se ho detto alla clinica medica che ero un atleta professionista e che avevo bisogno che la flebo fosse inferiore a 100 ml. Questa notizia è stata devastante per me- ha spiegato Purcell -, perché sono orgoglioso di essere un atleta che si assicura sempre che tutto sia sicuro per la Wada. Ho fornito volontariamente queste informazioni all'Itia e sono stato il più trasparente possibile nel tentativo di mettermi alle spalle tutta questa situazione. Non vedo l'ora di tornare presto in campo".

Chi è Max Purcell

Max Purcell è un tennista australiano specialista del doppio, disciplina in cui ha conquistato Wimbledon nel 2022 in coppia con Matthew Ebden e gli Us Open 2024 scendendo in campo con Jordan Thompson. Attualmente, Purcell occupa la posizione numero 12 nel ranking di doppio e quella numero 102 nella classifica da singolarista.