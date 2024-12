Katie Boulter e De Minaur si sposano: lei mostra il super anello sui social

Katie Boulter ha annunciato il suo fidanzamento con il collega Alex De Minaur. I due si amano dal 2020 e hanno giocato insieme il doppio misto a Wimbledon. La coppia ha dato l'annuncio su Instagram, con un selfie in cui si mostra sorridente mentre lei posa il braccio attorno al futuro marito mostrando così il prezioso anello al dito . "Abbiamo tenuto nascosto un piccolo segreto...", hanno scritto nella didascalia. Subito sono stati sommersi di congratulazioni da parte dei fan e colleghi, come Paula Badosa, Laura Robson e Thanasi Kokkinakis ("Era ora, accidenti!")

Matrimonio in vista per Katie Boulter e Alex De Minaur

Per ora non si conoscono i dettagli del matrimonio tra Katie Boulter e Alex De Minaur: probabilmente sarà nel 2025, impegni sportivi permettendo. In questi giorni la coppia è volata in Australia per prepararsi alla nuova stagione: prima di annunciare il suo fidanzamento, Boulter aveva condiviso alcuni filmati della sua sessione di allenamento all'interno della Ken Rosewall Arena. I due tennisti stanno vivendo un periodo d'oro: De Minaur è attualmente il numero 9 al mondo mentre la Boulter è balzata alla 24esima posizione.