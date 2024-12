Kyrgios contro tutti, il durissimo commento dopo il nuovo caso doping Max Purcell

Ne ha per tutti, Nick Kyrgios. Non solo Jannik Sinner, bersaglio preferito per distacco, la fidanzata Anna Kalinskaya e Iga Swiatek. Il tennista australiano, pronto a tornare in campo nel 2025, non risparmia nemmeno il connazionale Max Purcell, sospeso per doping come comunicato dall'Itia. Lo specialista del doppio, vincitore degli ultimi Us Open, ha accettato la sospensione, ammettendo di aver violato le regole antidoping in seguito all'utilizzo di "un metodo proibito".