Errani asfalta Kyrgios, le durissime parole: "E' solo un egocentrico. Per me..."

Sara Errani corre in difesa di Jannik Sinner. I continui attacchi di Nick Kyrgios non sono piaciuti alla bolognese, campionessa olimpica in doppio con Jasmine Paolini e fresca vincitrice della Billie Jean King Cup. "Non lo conosco personalmente - ha detto al podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan -. Ha una personalità molto forte e a me è sempre piaciuto. Vederlo giocare è uno show. Pensando al mio carattere non dovrebbe piacermi, però lui mi piace". Poi però la precisazione: "Ultimamente ha fatto un po' di uscite brutte e infelici: in quel caso non mi è piaciuto tanto".