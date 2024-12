Sinner mantiene la promessa: "Mi sento benissimo, Buon Natale a tutti"

Dopo Natale, capodanno a Montecarlo poi direzione Australia

È probabile che nella sua Val Pusteria Sinner si conceda una sciata per Santo Stefano, e poi si focalizzerà sulla seconda parte della pre season. Trasferimento a Montecarlo, per riprendere gli allenamenti e trascorrere il Capodanno lì, e poi direzione Australia, dove c’è da difendere il primo Slam conquistato in carriera. Questa volta ci arriva da favorito, è il giocatore più atteso e tutti gli occhi sono puntati su di lui. I social ufficiali degli Australian Open hanno già pubblicato un video con Sinner che dice “Ciao ragazzi sono Jannik Sinner, non vedo l’ora di tornare per gli Australian Open, è un torneo davvero speciale per me”. Jannik è la guest star dello Slam sul cemento in Australia, e la pressione aumenta.

Sinner, il programma prima degli Australian Open

Come l’anno scorso Jannik non farà tornei prima degli Australian Open. Parteciperà solo a un’esibizione pretorneo: il suo debutto nella Opening Week dello Slam ci sarà il 7 gennaio contro Alexei Popyrin alle ore 6 italiane. Un buon test per verificare le sue condizioni, qualche giorno prima del vero inizio di stagione. Anche nel 2025 sarà importante la gestione dei tornei, con qualche rinuncia importante ma fondamentale per non arrivare con le energie scariche nei momenti decisivi.