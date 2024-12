Corretja e l'inaspettata previsione su Kyrgios: "Vedrete che..."

ROMA - In attesa di conferme dal 18enne brasiliano Joao Fonseca, fresco trionfatore alle Next Gen Atp Finals di Jeddah, sono ancora l'azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz le stelle annunciate del 2025 nel tennis, con il tedesco Alexander Zverev come 'terzo incomodo' senza ovviamente scordare il 'vecchio' Nole Djokovic . Una stagione che si annuncia emozionante e spettacolare, alla quale ha fatto le 'carte' Alex Corretja , con previsioni anche sorprendenti.

Corretja sul duello tra Sinner e Alcaraz

Il 50enne spagnolo, ex numero 2 del mondo e oggi commentatore per Eurosport, non si è sbilanciato sul numero di Slam che vinceranno Sinner e Alcaraz, 'cannibali nel 2024 in cui il primo ha messo in bacheca Australian Open e Us Open (oltre alle Atp Finals) e il secondo invece Roland Garros e Wimbledon. "Potrebbero finire in parità anche il prossimo anno" ha detto Corretja, convinto però che "Carlos vincerà in Australia" ma che "Jannik chiuderà anche la prossima stagione da numero uno", spiegando poi che secondo lui "Djokovic può ancora vincere uno Slam" e che "sarebbe un bellissimo momento se riuscisse a farlo con Andy Murray (suo nuovo coach, ndr) dopo avergli 'soffiato' tanti titoli".

Le possibili sorprese e il ritorno di Kyrgios

Poi ecco i possibili expolit del 2025 secondo Corretja: "Chi può vincere il suo primo Slam? Do una chance a Zverev e perché non pensare a una sorpresa a Wimbledon, magarti con Hubert Hurkacz". Una battuta poi anche sull'australiano Nick Kyrgios, protagonista di continui attacchi a Sinner e deciso a rientrare nel circuito dopo diversi mesi di assenza: "La top 20? Penso che possa arrivarci".