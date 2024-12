Sabalenka punta gli Australian Open e Martina Hinghis: "Voglio il tris"

Sabalenka e i margini di miglioramento

Come l'anno scorso, Sabalenka inzierà a prendere le misure con torneo di Brisbane. Dopo un periodo in Florida, Sabalenka si è trasferita per l'allenamento ad Abu Dhabi, dove si è incrociata con la sua rivale, la polacca Iga Swiatek. "Lavori tanti nella pre-stagione, poi al primo torneo hai la verifica di quel che hai fatto - ha concluso Sabalenka - se va bene o se devi migliorare. E io so di avere ancora margini di miglioramento: devo crescere nel gioco a rete, e il mio servizio non è ancora buono come vorrei".